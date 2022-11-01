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İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak!

İstanbul’da yaşanan su kesintisi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arıza ve bakım nedeniyle planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından 1 Kasım Salı günü duyuruldu. İşte 1 Kasım Salı 2022 İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler…

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  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini duyurdu. Kesintinin ne zaman sona ereceği ve hangi ilçelerde yapılacağı listede yer alıyor. Bakım ve arıza nedeniyle oluşan su kesintileri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 1 Kasım 2022 Salı günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi…
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    AVRUPA YAKASI SU KESİNTİLERİ

    SİLİVRİ 09:43 -13:00 
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    SULTANGAZİ 09:56 - 13:30
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    EYÜPSULTAN 08:52- 11:00
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    BAŞAKŞEHİR 08:41 - 12:00
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    BÜYÜKÇEKMECE 09:24 - 12:30
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    ANADOLU YAKASI SU KESİNTİLERİ

    ÜSKÜDAR 03:32 - 10:30
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    ÜMRANİYE 09:12 -12:00
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    TUZLA 09:48 - 19:00
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    PENDİK 07:46 -12:30
  • İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! 1 Kasım 2022 Salı sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

    KADIKÖY 10:10 - 14:00

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