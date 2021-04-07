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İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da 7 Nisan su kesintisi olan ilçeler! Son dakika su kesintisi duyuruları İstanbul

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı gündemden düşmüyor. Pandemi sürecinde evlerde çok fazla vakit geçirilmesi su kesintisi duyurularını gündeme taşıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı 7 Nisan'da İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. İşte 7 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da 7 Nisan su kesintisi olan ilçeler! Son dakika su kesintisi duyuruları İstanbul

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 6 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Arnavutköy, Bakırköy, Fatih, Kartal, Pendik, Sarıyer'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

7 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.04.2021 10:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.04.2021 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.04.2021 00:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Cevizli Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:07.04.2021 02:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.04.2021 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.04.2021 09:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Maden Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.04.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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