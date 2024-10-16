İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları, planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda planlı su kesintileri nedeniyle zaman zaman bazı ilçelere su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba İSKİ planlı su kesintileri...