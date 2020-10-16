Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Kartal, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde 16 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 EKİM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Adnan Menderes Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 16.10.2020 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2020 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2020 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2020 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2020 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2020 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.10.2020 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.