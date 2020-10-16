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İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Kartal, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Kartal, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde 16 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 EKİM 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:16.10.2020 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.10.2020 10:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.10.2020 11:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Levent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.10.2020 10:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.10.2020 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.10.2020 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Paşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.10.2020 10:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.10.2020 10:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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