İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Belirli arıza ve yenileme çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Peki, "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 16 Temmuz 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.