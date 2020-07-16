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İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Temmuz Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Şile ilçesinde 16 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 TEMMUZ 2020

İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Ulupelit Mah,Yeşilvadi Mah,Kervansaray Mah,Avcıkoru Mah,Darlık Mah
Açıklama:Arıtma Tesisi Arızası
Başlama Tarihi:16.07.2020 00:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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