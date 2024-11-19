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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 19 Kasım Salı 2024: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi programı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak duyurulan su kesintisi açıklamaları ile planlı kesinti sorgulama sayfası gündemdeki yerini aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 19 Kasım Salı 2024 İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 00:26 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:26
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        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hakkında açıklamalar yaptı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Kasım Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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