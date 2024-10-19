İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelere zaman zaman belli saat aralığında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 20 Ekim 2024 Pazar İSKİ planlı su kesintileri...