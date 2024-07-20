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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri: 20 Temmuz 2024 Cumartesi İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintileri: 20 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı zaman zaman İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanabiliyor. İşte 20 Temmuz 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 01:41 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:41
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        İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları günlük olarak İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. 20 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, "20Temmuz 2024 Cumartesi İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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