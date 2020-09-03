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İSKİ İstanbul su kesintileri: 3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri B.Çekmece, Bakırköy, Başakşehir, Beykoz ve Tuzla ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Eylül Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Başakşehir, Beykoz ve Tuzla ilçelerinde 3 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 EYLÜL 2020

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:03.09.2020 10:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.09.2020 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şahintepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.09.2020 09:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.09.2020 09:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah,Tepeoren İtosb,Akfırat Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat 10:00'A Kadar Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi:03.09.2020 04:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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