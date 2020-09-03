Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Eylül Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Başakşehir, Beykoz ve Tuzla ilçelerinde 3 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 EYLÜL 2020
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kumburgaz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2020 10:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2020 09:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2020 09:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2020 09:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah,Tepeoren İtosb,Akfırat Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat 10:00'A Kadar Su Verilemeyecektir.
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2020 04:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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