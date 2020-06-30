Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Haziran Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kartal, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde 30 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30 HAZİRAN 2020

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kalfa Mah,Akalan Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.