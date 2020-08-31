Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Başakşehir, Kartal, Esenyurt ve Üsküdar ilçelerinde 31 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 31 AĞUSTOS 2020



İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2020 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2020 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Atalar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2020 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.