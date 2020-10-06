Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 6 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 EKİM 2020
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçüksu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2020 09:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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