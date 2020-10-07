Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Ekim Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 7 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 EKİM 2020
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
|Açıklama
|:
|Bahçelievler Sefaköy 800Mm İsale Hattında Deplase Baglantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2020 21:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlar Mah,Mahmutbey Mah,15 Temmuz Mah,Barbaros Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
|Açıklama
|:
|Bahçelievler Sefaköy 800Mm İsale Hattında Deplase Baglantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2020 21:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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