Bağcılar sırayı kaptırmadı... İşte en çok derneği bulunan iller!

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Ekim Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 7 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 EKİM 2020

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Bahçelievler Sefaköy 800Mm İsale Hattında Deplase Baglantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 06.10.2020 21:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.