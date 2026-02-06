Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 7 Şubat 2026: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 7 Şubat 2026 İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 23:06 Güncelleme: 06.02.2026 - 23:06
        İSKİ İstanbul su kesintileri
        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Şubat 2026 İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        Sele kapılan otomobil sürücü, 3 saatlik çalışmanın sonunda ölü olarak bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde dereden aracıyla geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan Zekeriya Şahin, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından aracının 100 metre aşağısında bir yağmur suyu aktarma borusunun altında sıkışmış halde ölü olarak bulundu.

