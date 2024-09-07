İSKİ kendi sitesi üzerinden İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintilerini sorgulama imkanı sunuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile İstanbul genelinde meydana gelecek su kesintileri belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri, sular ne zaman gelecek? İşte 8 Eylül 2024 Pazar İSKİ planlı su kesintileri...