İSKİ İstanbul su kesintileri: 8 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelen su kesintileri günlük olarak İSKİ tarafından paylaşılıyor. İşte 8 Haziran 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri ve barajlarının doluluk oranları İSKİ tarafından günlük olarak duyuruluyor. 8 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, "8 Haziran İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.