İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri ve barajlarının doluluk oranları İSKİ tarafından günlük olarak duyuruluyor. 8 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, "8 Haziran İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...