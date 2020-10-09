Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, B.Çekmece, Bahçelievler, Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 9 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA SU KESİNTİLERİ - 9 EKİM 2020
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İçerenköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2020 11:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ahmediye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2020 11:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mahyenibosna
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2020 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akat Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2020 13:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göktürk Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2020 10:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2020 10:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Madenler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2020 09:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Ersoy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2020 12:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR