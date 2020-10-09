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İSKİ İstanbul su kesintileri: 9 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ekim Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ataşehir, B.Çekmece, Bahçelievler, Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 9 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, B.Çekmece, Bahçelievler, Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 9 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİLERİ - 9 EKİM 2020

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:İçerenköy Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.10.2020 11:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Ahmediye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.10.2020 11:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.10.2020 10:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Akat Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.10.2020 13:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:09.10.2020 10:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.10.2020 10:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Madenler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.10.2020 09:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.10.2020 12:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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