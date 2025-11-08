Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 9 Kasım Pazar 2024: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi programı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak duyurulan su kesintisi açıklamaları ile planlı kesinti sorgulama sayfası gündemdeki yerini aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 9 Kasım Pazar İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 23:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hakkında açıklamalar yaptı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Kasım Pazar günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor