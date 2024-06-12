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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintisi 12 Haziran 2024: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        12 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Haziran Çarşamba günü İstanbul genelinde yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan duyurunun ardından, arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İşte 12 Haziran 2024 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 00:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:46
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        İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ile barajlarının doluluk oranları İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahaller...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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