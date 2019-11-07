İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sultangazi ilçelerinde 7 Kasım Perşembe günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 7 Kasım İstanbul su kesintileri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 KASIM 2019
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İçerenköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-07 09:30:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlar Mah,15 Temmuz Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-07 09:34:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-07 09:25:21.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınevler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-07 09:20:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-07 09:27:53.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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