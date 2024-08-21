İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İSKİ, 21 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte 21 Ağustos İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 21 Ağustos 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.