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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: 29 Ekim 2024 İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ekim Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurdu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İSKİ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 29 Ekim 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 01:41 Güncelleme: 29.10.2024 - 01:41
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        İstabul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelere zaman zaman su verilemiyor. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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