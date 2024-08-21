İSKİ "perlatör" dağıtımına başladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan perlatör dağıtımı yapıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Damlaya Damlaya Gelecek Olur", "Damlaya Damlaya Yaşam Olur" ve "Damlaya Damlaya Umut Olur" sloganlarıyla su tasarrufunda farkındalık oluşturmak için Su Protokolü Kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda, musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su aparatı perlatör dağıtımına başlandı.

Perlatör almak isteyen abonelerin, "iski.istanbul" internet adresi veya "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılmaları gerekiyor.