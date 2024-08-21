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        Haberler Gündem İstanbul İSKİ "perlatör" dağıtımına başladı | Son dakika haberleri

        İSKİ su tasarrufu için perlatör dağıtımına başladı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan "perlatör" dağıtımına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:21
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        İSKİ "perlatör" dağıtımına başladı
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan perlatör dağıtımı yapıyor.

        İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Damlaya Damlaya Gelecek Olur", "Damlaya Damlaya Yaşam Olur" ve "Damlaya Damlaya Umut Olur" sloganlarıyla su tasarrufunda farkındalık oluşturmak için Su Protokolü Kampanyası düzenlendi.

        Bu kapsamda, musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su aparatı perlatör dağıtımına başlandı.

        Perlatör almak isteyen abonelerin, "iski.istanbul" internet adresi veya "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılmaları gerekiyor.

        Aboneler daha sonra kampanyaya katıldıklarında aldıkları "teşekkür" sertifikalarını ve sayaç numaralarını "tasarruf@iski.gov.tr" adresine gönderdikten sonra, İSKİ personeli tarafından aparatlar adreslere teslim ediliyor.

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        #su tasarrufu
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