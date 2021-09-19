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İSKİ son dakika su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler

Hafta sonunu evinde geçirmeye hazırlanan İstanbullar, İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeleri araştırıyor. İSKİ, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? sorusunu yanıtladı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül Pazar son dakika İSKİ su kesintileri

İSKİ son dakika su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 19 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

19 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Kocamustafapaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 19 EYLÜL

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