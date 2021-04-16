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İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: 16 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler

İstanbullular 16 Nisan Cuma günü İstanbul Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında su kesintisi olan ilçeleri araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, İstanbul su kesintisi duyurularını ve İstanbul barajlarının doluluk oranlarını İstanbul'da yaşayan vatandaşlarla paylaştı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: 16 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 16 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da 7 ilçede bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

16 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Altınşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 09:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Sahil Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 02:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Bedrettin Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 09:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Güneştepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 11:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 10:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atakent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 11:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Huzur Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 10:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI


İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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