İSKİ su kesintisi, akşam saatlerinde Bağcılar'da meydana gelen su kesintisi nedeniyle araştırılıyor. Bağcılar'da saat 18.13'de 4 mahalleyi etkileyen su kesintisi için çalışmalar yapılırken İSKİ suların ne zaman geleceğiyle ilgili de tahmini bir saat verdi. İşte 11 Ekim Bağcılar İSKİ su kesintisine dair detaylar
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kemalpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-10-11 18:13:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ, Bağcılar'da Sancaktepe, Yavuzselim, Fevzi Çakmak ve Kemalpaşa Mahalleleri'ni etkileyen su kesintisinin tahminen saat 23.00'da sona ereceğini duyurdu.
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