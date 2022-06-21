İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ arıza duyuruları ile açıklandı. İSKİ tarafından yapılan açıklamayla İstanbul'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 21 Haziran bugünkü İSKİ su kesintisi duyuruları...

21 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.06.2022 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.06.2022 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.06.2022 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.