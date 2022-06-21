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Haberler Gündem İSKİ su kesintisi duyuruları: 21 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
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İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri İSKİ arıza duyuruları ile belli oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 4 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 21 Haziran 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSKİ su kesintisi duyuruları: 21 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ arıza duyuruları ile açıklandı. İSKİ tarafından yapılan açıklamayla İstanbul'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 21 Haziran bugünkü İSKİ su kesintisi duyuruları...

21 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2022 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2022 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Salacak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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