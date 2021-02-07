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İSKİ su kesintisi duyuruları güncel: 7 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelir? İSKİ hafta sonu su kesintisi

İstanbul'da 7 Şubat Pazar günü su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İSKİ, Arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri duyurdu. 7 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu gündem oldu. İşte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen İstanbul su kesintisi duyuruları ve İstanbul'da barajlarının doluluk oranları... İSKİ su kesintisi duyuruları son dakika

İSKİ su kesintisi duyuruları güncel: 7 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelir? İSKİ hafta sonu su kesintisi

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İstanbullular, 7 Şubat Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularını internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde yaşanan su kesintisi merak konusu oldu. İşte 7 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

7 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Haseki Sultan Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.02.2021 10:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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