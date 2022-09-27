İSKİ arıza su kesintisileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 27 Eylül 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

27 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI