İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 20 Haziran İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. Peki, "20 Haziran 2024 Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...