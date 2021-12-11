İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 11 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

11 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.12.2021 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.12.2021 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.12.2021 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.12.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.