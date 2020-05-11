AA

İSKi Genel Kurulu, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, toplantıda pandemi döneminde yürütülen çalışmaları anlattı.

Meclis üyelerine borçlanma talepleri hakkında bilgi veren Mermutlu, şunları kaydetti:

"2019 yılından devreden 1 milyar liralık bir borcumuz vardı. Pandemi döneminde tahsilatlarımızda bir düşme oldu. Bunun karşılığı 213 bin lira. İller Bankası payımız azaldı ve buradaki kesinti yaklaşık yüzde 45. Zam bütçesinin onaylanmamasından dolayı bir gelir kaybımız oluştu. Şu ana kadar 65 milyon lira. Az önce anlattığım pandemi dönemindeki içme suyu projeleri 30 milyon lira civarında. Pandemi döneminde yapılan atık ve yağmur suyu maliyeti de yaklaşık 105 milyon lira. Toplamda 1 milyar 443 milyon liralık maliyeti var İSKİ'ye. Borçlanma sonucu eğer uygun görürseniz yapmayı planladığımız 8 projemiz daha var. Bunların da toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 115 milyon lira. 2020 yılı bütçemiz Meclis tarafından onaylanmış ancak su tarifemizdeki zam talebimiz, uygun görülmemişti. Dolayısıyla ortaya çıkan fark ancak borçlanma ile telafi edilebilecek. Şu anda talep ettiğimiz borçlanma yetkisi 765 milyon liradır."

AK Parti Grubu, İSKİ'nin teklif ettiği 765 milyon liranın 250 milyon lira olarak düzenlenmesini istedi. AK Parti teklifinde 250 milyon liralık borçlanmanın mağduriyet yaşanmaması için yüklenici firmalara ödeme yapılması şartıyla iç borçlanma yapılması teklifiyle düzeltilerek oylanması istendi..

Teklif İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu. İSKİ'nin talep ettiği borçlanma teklifi reddedilirken AK Parti grubunun 250 milyon liralık ve taşeronlara ödeme şerhiyle sunduğu teklif ise oy birliğiyle kabul edildi.