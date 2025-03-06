İskoç taraftarın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya vatandaşı Christopher Potter, dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak için birlikte ticari taksiye binmişti.

Bir süre sonra para çekmek için ticari taksiyi durdurarak yolun karşısındaki ATM'ye gidip para çektikten sonra dönüşte yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıkan Potter'a, önce U.Ç. isimli sürücünün ardından H.G. isimli şahsın kontrolündeki araç çarpmıştı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Potter olay yerinde hayatını kaybetmiş ve U.Ç. ile H.G. isimli sürücüler ise olay yerinde yakalanmıştı. Emniyette sorguları biten iki sürücü de ‘taksirle öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan H.G. isimli şahıs hakkında adli kontrol serbest bırakılırken, U.Ç. isimli sürücü ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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