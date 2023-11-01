İskoçya Başbakanı'ndan İsrail'in saldırısına ilişkin: Dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm

İskoçya Başbakanı'ndan İsrail'in saldırısına ilişkin: Dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm

İskoçya Başbakanı'ndan İsrail'in saldırısına ilişkin: Dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm İsrail-Hamas çatışmaları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail dün Gazze'deki mültecini kampını vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken İskoçya Başbakanı Yusuf, "Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm." dedi

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de insan hayatına yönelik bariz umursamazlığın kesin dille kınanması gerektiğini belirterek, "(İsrail'in hava saldırısı düzenlediği) Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm." ifadesini kullandı.

I am sorry to those innocent men, women and children in Jabalia Refugee Camp that the world could not protect you.



This blatant disregard for human life must be condemned unequivocally.



Do not let any more children die. We need an immediate ceasefire, nothing less.#Jabalia pic.twitter.com/ujNdNlxE5f — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 31, 2023

Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlemesine tepki gösterdi.

"Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm. İnsan hayatına yönelik bu bariz umursamazlık kesin dille kınanmalıdır." ifadelerini kullanan Yusuf, "Daha fazla çocuğun ölmesine izin vermeyin" çağrısında bulunarak, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi. İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir" Haberi Görüntüle REKLAM Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

EŞİNİN AİLESİ GAZZE'DE MAHSUR KALDI Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını bildirmişti. İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını dile getiren Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti. Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.