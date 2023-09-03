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        Haberler Spor Futbol İskoçya derbisinde zafer Celtic'in! - Futbol Haberleri

        İskoçya derbisinde zafer Celtic'in!

        İskoçya Premiership'in 4. haftasında Celtic deplasmanda Glasgow Rangers'ı 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:22
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        İskoçya derbisinde zafer Celtic'in!
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        İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

        Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 4. hafta maçında, 4. sıradaki Rangers, haftaya lider başlayan Celtic'i ağırladı.

        Celtic, Furuhashi'nin 45+2'nci dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.

        Puanını 10'a yükselten Celtic liderliğini sürdürdü. Rangers ise 6 puanda kaldı.

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