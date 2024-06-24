İskoçya-Macaristan maçında hastaneye kaldırılan Varga için açıklama!

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın A Grubu üçüncü maçında İskoçya ile Macaristan karşılaştı. Stuttgart Arena’da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Müsabakanın 69. dakikasında İskoçya'da Angus Gunn ile Macaristan'da Barnabas Varga hava topu mücadelesinde çarpıştı. Barnabas Varga bu pozisyon sonrası yerde kaldı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Macaristan Futbol Federasyonu maçın ardından oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Barnabas Varga’nın yüzündeki birkaç kemiğin kırıldığını ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirtilirken teknik direktör Marco Rossi, "Varga’nın hayatı tehlikede değil. Sadece bir ameliyat geçirecek. Çarpışma sonrası Barni kendinde değildi, herkes onun için çok endişeliydi. Neyse ki şu anda iyi ve en önemli şey de bu ama elmacık kemiğini bir yerden kırdı, bu yüzden son 16 turuna yükselirsek bu Avrupa Şampiyonası'nda takıma yardım edemeyecek." açıklamalarında bulundu.