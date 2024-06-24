İskoçya'nın büyük turnuva şanssızlığı sürüyor!

İskoçya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda mücadele etti.

Almanya, İsviçre ve Macaristan ile yaptığı maçlarda 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan İskoçlar, grubu 1 puanla son sırada tamamladı.

Futbolun anavatanı olarak bilinen Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya, EURO 2024'e veda eden ilk ülke oldu.