Uluslar Ligi'nde heyecan İskoçya Ukrayna maçıyla devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna İskoçya kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam 21:45'te ekranlara gelicek. Peki İskoçya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte haberimizin detayları...