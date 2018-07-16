İskoçya'ya geçen Trump protestoların gölgesinde golf oynuyor

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki resmi ziyaretlerini bitirip İskoçya'da dinlenmeye çekildi, ancak burada da protesto edilmekten kurtulamadı.

İskoçya'nın batısındaki Turnberry tesislerinde golf oynarken, binlerce kişi de başkent Edinburgh sokaklarında ABD Başkanı'nın politikalarını protesto etti.

Eşi ve ailesinin de seyahatinde eşlik ettiği Trump golf oynarken, tesisin çevresindeki protestocular tarafından yuhalandığı da belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, İngiltere ziyaretinin ilk iki gününde de protesto edilmişti.

Yoğun güvenlik önlemleri

Polis, bir protestocunun yoğun güvenlik önlemleri altındaki Turnberry tesislerinde Trump'ı eleştiren bir pankart uçurmayı nasıl başardığının da araştırıldığını söyledi.

Trump'ın İskoçya ziyareti yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.

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Keskin nişancılar golf sahasına bakan geçici iskelelere konuşlanmış durumda. Golf sahası ve çevresi de çok sayıda istihbarat yetkilisi ve güvenlik görevlisi tarafından gözetim altında.

Trump, Cuma günü sahibi olduğu Turnberry golf tesislerine vardığında, paraşütçü protestocu da uçuşa yasak bölge sınırları içerisine girdi ve tesislere yaklaşmayı başardı.

- PA Protesto pankartında 'Trump ortalamanın çok altında' yazıyor

Paraşüt eylemini çevre örgütü Greenpeace gerçekleştirdi.

Bir Greenpeace sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kesinlikle tehlikeli değildi. 10-15 dakika önce polise geleceğimizi haber verdik" dedi.

Ben Stewart, "Başkan'ın kendi gözleriyle bir protestocu görmesinin önemli olduğunu düşündük" diye konuştu.

- Getty Images Binlerce kişi başkent Edinburgh'da Trump'ın politikalarını ve İngiltere ziyaretini protesto etti

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Edinburgh'daki protestoda da Londra'da olduğu gibi, Trump'ı kızgın bir bebek şeklinde gösteren şişme balon uçuruldu.

İskoçya'nın en büyük kenti Glasgow'da da Trump, ziyareti öncesinde protesto edildi.

Londra'da Cuma günü gerçekleşen protestolara binlerce kişi katılmıştı.

Organizatörler, protestolara 250 bin kişinin katıldığını söylüyor.

Bakan Fox: Utanmaları gerek

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ise BBC'ye yaptığı açıklamada protestocuların "kendilerinden utanmaları gerektiğini" söyleyerek, protestoların "İngiliz halkının terbiyeli davranışlarını ve misafirperverliğini yansıtmadığını" söyledi.

Annesi İskoçyalı olan Trump, hafta sonunu burada geçirdikten sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye hareket edecek.

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Donald Trump Londra'da on binlerce kişi tarafından protesto edildi