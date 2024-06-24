İskoçya'yı uzatmalarda yenen Macaristan, son 16 umudunu korudu

Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında İskoçya'yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kalma yolunda iddiasını sürdürdü.

Almanya'nın Stuttgart şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. İskoçlar bir ara yüzde 75'leri bulan topla oynama oranına rağmen ilk devrede şut girişiminde bulunamadı.

İkinci yarıda da durağan futbol devam ederken taraflar, karşılaşmanın son dakikalarında golü daha çok düşündü. Uzatma dakikalarında bir topu direkten dönen Macarlar, 90+10. dakikada Csoboth'un attığı golle rakibini 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.