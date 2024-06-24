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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İskoçya'yı uzatmalarda yenen Macaristan, son 16 umudunu korudu - Futbol Haberleri

        İskoçya'yı uzatmalarda yenen Macaristan, son 16 umudunu korudu

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenerek son 16 turuna kalma umudunu sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:14
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        Macaristan son 16 umudunu sürdürdü!
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        Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında İskoçya'yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kalma yolunda iddiasını sürdürdü.

        Almanya'nın Stuttgart şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. İskoçlar bir ara yüzde 75'leri bulan topla oynama oranına rağmen ilk devrede şut girişiminde bulunamadı.

        İkinci yarıda da durağan futbol devam ederken taraflar, karşılaşmanın son dakikalarında golü daha çok düşündü. Uzatma dakikalarında bir topu direkten dönen Macarlar, 90+10. dakikada Csoboth'un attığı golle rakibini 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

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        MACARİSTAN EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN BİRİ OLMAYI BEKLEYECEK

        Grupta üç maçta elde ettiği 3 puanla üçüncü sırayı alan Macaristan, ilk ikiye girerek doğrudan son 16 turuna kalma şansı yakalayamadı.

        İsviçre'ye 3-1 ve Almanya'ya 2-0 kaybeden Macarlar, İskoçya'yı 1-0 yenerek umudunu sürdürdü.

        Almanya'nın lider, İsviçre'nin ikinci olarak tur atladığı grupta Macaristan, diğer maçlardaki sonuçlara göre en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından son 16 turuna kalmayı bekleyecek.

        İSKOÇYA BİR PUANLA VEDA ETTİ

        İskoçya, grupta üç maç sonunda topladığı bir puanla son sırada kalarak turnuvadan elendi.

        Almanya'ya 5-1 ve Macaristan'a 1-0 kaybeden İskoçlar, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

        VARGA SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ

        Macar futbolcu Varga, 68. dakikada ceza sahasına gelen bir hava topunda İskoç kaleci Gunn ile çarpışarak yerde kaldı.

        Çarpışmanın etkisiyle bilincini kaybeden Varga, bir süre saha içinde tedavi gördü. Takım arkadaşları ve görevliler, tedavinin görüntülenmemesi için oyuncunun etrafına battaniye çekti.

        Sedyeyle oyun alanı dışına çıkarılan Varga, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

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