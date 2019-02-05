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Iskra Lawrence "Nezakete merhaba" etiketiyle Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda, özel hayatındaki ilişkisini sosyal medyada paylaştıktan sonra çok fazla destek mesajı aldığını ama sonra da nefret dolu ırkçı söylemlere maruz kaldığını belirtti.