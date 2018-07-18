Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu geçtiğimiz Mayıs Ayı'nda gençlere 10 bin lira İŞKUR kurs desteği verileceğini söylemişti. Destek kapsamında açılan kurslara gençler başvuracak ve İŞKUR tarafından gençlere 10 bin TL'lik kupon verilecek. Verilen kuponla gençler kursa gidecekler. Kusrlar yaklaşık 8 ay sürecek ve kurs sonunda gençlere iş imkanı sağlanacak.

Peki; 10 bin TL İŞKUR eğitim desteği ne zaman verilecek? İşte 10 bin TL İŞKUR eğitim desteği ile ilgili detaylar...

10 BİN LİRA YARDIM ÜCRETİ NE ZAMAN VERİLECEK?

10 bin lira yardım ücreti ne zaman verilecek? sorusunun cevabı eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasında gizli. Bakan Sarıeroğlu gençlere müjde verirken aynı zamanda da 10 bin lira yardım ücreti ne zaman verilecek sorsunun cevabını da verdi. 10 bin lira yardım ücreti Temmuz ayından itibaren İŞKUR aracılığıyla verilmeye başlanacak.

İşte Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması:

Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah Temmuz ayından itibaren.

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