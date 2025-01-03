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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İŞKUR, 2024'te 1.4 milyon vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti - İş-Yaşam Haberleri

        İŞKUR, 2024'te 1.4 milyon vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:40
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        İŞKUR, 2024'te 1.4 milyon vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istihdama sağladıkları güçlü destekle iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik."

        Işıkhan'ın paylaştığı videoda ise söz konusu dönemde, 2 milyon 314 bin 651 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bireysel danışmanlık hizmetinden, 61 bin 480 kişinin iş kulüplerinden ve 73 bin 141 kişinin de aktif istihdam programlarından yararlandığı belirtildi.

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