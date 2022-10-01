Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, inşaat ve işyerlerinde çalışmak üzere bekçi alımı yapılacağını bildirdi. Başvuru tarihlerinin ne zaman yapılacağı ve ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuruları 5 ve 12 Eylül arasında yapıldı.

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Yayımlanan ilana göre; Çanakkale, Giresun, Bursa, Denizli, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir, Tekirdağ ve Gaziantep’te bekçi alımı yapılacak. Kocaeli’de engelli kategorisinde 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.