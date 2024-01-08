İŞKUR'dan 1 milyon 273 bin kişiye iş imkanı - İş-Yaşam Haberleri

İŞKUR'dan 1 milyon 273 bin kişiye iş imkanı - İş-Yaşam Haberleri

İŞKUR'dan 1 milyon 273 bin kişiye iş imkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden 2023 yılının rakamlarını paylaştı. Paylaşımda İŞKUR tarafından 2023 yılında 1 milyon 273 bin kişiye iş imkanı sağlandığı vurgulandı

Habertürk Giriş: 08.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:03 facebook

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