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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İŞKUR'dan 1 milyon 273 bin kişiye iş imkanı - İş-Yaşam Haberleri

        İŞKUR'dan 1 milyon 273 bin kişiye iş imkanı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden 2023 yılının rakamlarını paylaştı. Paylaşımda İŞKUR tarafından 2023 yılında 1 milyon 273 bin kişiye iş imkanı sağlandığı vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:03
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        1 milyon 273 bin kişiye iş imkanı
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        "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR, ülkemizin işgücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ediyor. 2023 yılında; 1.237.026 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2.765.984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695.536 işyeri ziyareti yaptık. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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