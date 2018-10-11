Yaklaşık 72 bin 341 kişilik bir istihdam yaratacak olan İŞKUR, son 10 yılda toplamda 7 buçuk milyondan fazla kişiye istihdam sağlayarak işsizlik sorununa yönelik önemli bir katkı sağlayacak. İŞKUR tarafından sağlanan ve en çok rağbet gören iş pozisyonları arasında Garson, Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı, Güvenlik Görevlisi, Reyon Görevlisi, Kasiyer, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Büro Memuru, Ön Muhasebeci, Aşçı, Bulaşıkçı, Şoför, Kurye, Pazarlamacı, Sekreter gibi meslek dalları yer almaktadır. Peki iş başvuruları nasıl yapılacak? Hangi meslek gruplarından kaç kişi alınacak? İşte tüm detaylar...

İŞKUR 72 BİN 341 KİŞİLİK PERSONEL ALIMI LİSTESİ

İŞKUR’un resmi sitesi yer alan en güncel ilanlara göre 72 binden fazla personel alımı yapılmaktadır. İlanlara başvurular Türkiye’nin her yerinden yapılabilecek olup başvuru ekranında detayları yer almaktadır. Bu ilanların arasında en çok rağbet gören meslek grupları şu şekildedir:

- Beden İşçisi (Genel) 18960 kişi,

- Temizlik Görevlisi 3317 kişi,

- Garson (Servis Elemanı) 3266 kişi,

- Satış Danışmanı / Uzmanı 2876 kişi,

- Makineci (Dikiş) 2112 kişi,

- Güvenlik Görevlisi 1590 kişi,

- Reyon Görevlisi 1309 kişi,

- Kasiyer 1290 kişi,

- Konfeksiyon İşçisi 1109 kişi,

- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077 kişi,

- Büro Memuru (Genel) 939 kişi,

- Aşçı Yardımcısı 807 kişi,

- Ön Muhasebeci 738 kişi,

- Aşçı 691 kişi,

- Bulaşıkçı (Stevard) 637 kişi,

- Şoför-Yük Taşıma 632 kişi,

- Ambar/Depo Görevlisi 603 kişi,

- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 563 kişi,

- Forklift Operatörü 518 kişi,

- Proses İşçisi 517 kişi,

- Ayakçı (Tekstil) 478 kişi,

- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 435 kişi,

- Dokuma Konfeksiyon Makineci 411 kişi,

- Beden İşçisi (Temizlik) 408 kişi,

- Paketleme işçisi 407 kişi,

- Ütücü 360 kişi,

- Kalite Kontrolcü 348 kişi,

- Motosikletli Kurye 343 kişi,

- Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 341 kişi,

- Elektrikçi (Genel) 338 kişi,

- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 333 kişi,

- Kurye 316 kişi,

- Perakende Satış Elemanı (Gıda) 308 kişi,

- Depo Sevkiyat Sorumlusu 306 kişi,

- Beden İşçisi (İnşaat) 304 kişi,

- Pazarlamacı 304 kişi,

- Servis Komisi 289 kişi,

- Sekreter 279 kişi,

- CNC Torna Tezgahı Operatörü 265 kişi,

- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 234 kişi,

- Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 226 kişi,

- Otopark Görevlisi/Vale 221 kişi

- Elektrik Teknisyeni 221 kişi,

- Sevkiyat Görevlisi 216 kişi,

- Depo Sevkiyat Sorumlusu 211 kişi,

- Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 206 kişi,

- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 200 kişi,

- Depo İşçisi (Elleçleme) 199 personel,

- Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 192 personel,

- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 191 personel,

- Kesimci (Konfeksiyon) 189 personel,

- Müşteri Temsilcisi 186 personel,

- Hemşire 184 personel,

- Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 183 kişi,

- Turizm Ve Otelcilik Elemanı 172 kişi,

- Mutfak Görevlisi 171 kişi,

- Çaycı 167 kişi,

- Büro İşçisi 166 kişi,

- Muhasebeci 165 kişi,

- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 159 kişi,

- Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 158 kişi,

- Kalite Kontrolcü-Tekstil 158 kişi,

- Şoför (Yolcu Taşıma) 157 kişi,

İŞKUR aracılığı ile gerek özel sektöre, gerekse kamu kurumlarına yapılan alımlara başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

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