İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DEVREYE ALINDI

Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı 4 Şubat Salı günü itibarıyla devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ''Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir.'' ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin, katılacakları AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerin faydalanacağını aktardı.