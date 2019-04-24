Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) tarafından bu yıl 7.si düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı.
İşverenler ile iş arayan ve kariyer planlaması yapan vatandaşları bir araya getiren “İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’nın” açılışı İstanbul’da gerçekleşti. İstihdama katkıda bulunma amacıyla gerçekleşen fuar iki gün sürecek.
Bu yıl 7.’si düzenlenen fuarın açılışına katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye’deki işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
“Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda işveren ve iş arayanları bir araya getiriyoruz”
Her yıl düzenledikleri istihdam fuarlarında işveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getirdiklerini ifade eden Uzunkaya, “Türkiye iş gücü piyasasında sadece iş imkânı bulmak değil, en az onun kadar önemli hususlardan biride işverenlerimizin aradığı elemana ulaşmakta çektiği zorluktur. İstihdam kurumlarının ve İŞKUR’unda asli görevi, iş arayanla işvereni buluşturmak ve birlikte iş imkânlarını oluşturmaktır. Sadece işverenle iş arayanları buluşturmak yeterli değil, bu buluşmanın gerçekleşmesi için işverenin nitelikli elemanı da temin etmektir” dedi.
“İSTANBU'DA 291 BİN 112 KİŞİYE İSHDAM SAĞLADIK"
İŞKUR olarak sağladıkları iş istihdamından da bahseden Uznkaya, “İŞKUR olarak Türkiye’de 2002’de bir yılda bin 497 kişiye eğitim verme durumu söz konusuyken artık şu anda yılda 500 bin insanımızı iş başı eğitim programları, meslek edindirme kursları, girişimcilik kurslarımızla istifade ettirmeye çalışıyoruz. Özellikle iş başı eğitim programlarımıza katılan arkadaşlarımızın yüzde 91,6’sı bir yıl üzeri istihdam da kalmaktadır. Üç yıllık periyota baktığımızda bu oran yüzde 82,9’dur. Her 100 bin kişiden 92 bin kişiyi bir yıl üzeri istihdam da tutan programdan bahsediyoruz. 2002 yılında İstanbul’da bir yılda 3 bin 923 kişiyi sektörde istihdam ederken, 2018 yılında bu rakamı 291 bin 112 kişiye çıkarttık. Üniversite mezunları açısından bahsedince yine sadece bir yılda 126 kişiyi istihdama aracılık yaparken bu rakamın 56 bin 69’a yani 445 kat arttığını, kadın istihdamının 503’den yine 112 bin 239’a çıktığını, genç istihdamının ise 1 yılda 127 bin 126’ya ulaştığını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
“İKİ GÜNLÜK BU FUARDAN 20 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM BEKLİYORUZ"
Bu fuarda iki gün içerisinde en az 100 bin insanın katılımını beklediklerini dile getiren Uzunkaya, “Burada olan 230 tane Türkiye’nin her biri birbirinden seçkin işverenlerimizin stantları var ve onlar cv’lerini, görüşmelerini, mülakatlarını gerçekleştirmek suretiyle binlerce arkadaşımızın da yeni istihdam imkânı ve fırsatı bulacaklar. İş arayanlarımız mutlu olacak, işverenlerimiz de yeterli elemana sahip olmadığından düşük kapasite çalışan iş yerlerini daha üst seviyede çalıştırma fırsatı bulacaklar. İki günlük bu fuardan biz, 20 binin üzerinde istihdam bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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