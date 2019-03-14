İŞKUR GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar için önemli bir uyarıda bulundu.

İŞKUR GSB KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuru işlemleri tamamlanmış olup 27 Şubat 2019 tarihinde de kura çekimi yapılmıştır.

İŞKUR GSB EVRAK TESLİMİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sınav tarihi ile ilgili ayrıntıları yayınladı. "Türkiye İş Kurumu (işkur) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgelerfi Gençlik ve Spor iL Müdürlüklrtinr teslim etmeleri gerekmektedir."

İŞKUR GSB MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan mülakat tarihleri henüz belli olmamıştır. Bakanlık tarafından detaylı bilgiler gelir gelmez haber sitemizde yer alacaktır.